Президент Аргентины объявил в стране 3-дневный траур в связи со смертью Марадоны

В Аргентине объявлен 3-дневный траур в связи со смертью легендарного футболиста национальной команды Диего Марадоны.

Данное решение принял президент страны Альберто Фернандес.



"Когда мне сообщили об этом, я работал. Не могу поверить. Я опустошен. Это худшая новость, которую только мог получить фанат "Архентинос Хуниорс". Мы любим его", - приводит слова Фернандеса Clarin.



Напомним, что со сборной Аргентиной Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. В составе национальной команды Диего провел 91 официальный матч, в которых отличился 34 забитыми мячами.