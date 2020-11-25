"С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда", - передает слова Черчесова Sport24.
Напомним, что Марадона ушел из жизни в возрасте 60-и лет. Причиной смерти аргентинца стал сердечный приступ.
"Его неповторимую игру мы будем помнить всегда". Черчесов от лица сборной России выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
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