Хиддинк: Марадона показался болельщикам, и меня от рева толпы чуть ветром не сдуло!

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о своей встрече с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
Фото: Getty Images
- Он пригласил меня в 2005 году на матч "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" на стадион "Бомбонера" в Буэнос-Айресе, где находился тренировочный лагерь сборной Австралии. Там на арене он показался болельщикам, толпа ответила ему своим уважительным ревом, отчего меня чуть ли не сдуло ветром! Влияние этого человека на фанатов было столь велико, как в свое время и на неаполитанцев, когда он сделал "Наполи" чемпионом Италии в противовес богатому Северу. Он заставил людей гордиться собой. Конечно, никто не может отрицать его слабости тогда и сейчас, но вы знаете его происхождение. Я готов снять большую шляпу перед легендой, - передает слова Хиддинка ТАСС.

Великий аргентинский футболист Диего Армандо Марадона ушел из жизни утром 25 ноября в результате сердечного приступа. 30 октября легенде исполнилось 60 лет. Марадона приводил сборную Аргентины к золотым медалям чемпионата мира 1986 года и к серебряным на мундиале 1990 года, в 1979 году становился чемпионом мира среди игроков в возрасте до 20 лет. В составе "Бока Хуниорс" Диего Армандо выигрывал в 1981 году чемпионат Аргентины. В европейский период карьеры легендарный игрок выступал за "Барселону", "Наполи" и "Севилью". Неаполитанцы с Марадоной в составе дважды выигрывали чемпионат Италии, по одному разу - Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. В "Барселоне" Диего становился обладателем Кубка Испании и испанского Кубка лиги, а также Суперкубка.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Марадона Хиддинк
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Карпин - о Марадоне: покойся с миром, величайший
Официально: Попов - спортивный директор "Спартака"
Тело Марадоны доставили в президентский дворец в столице Аргентины
Сборная России потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА
Источник: РФС может отправить Черчесова в отставку и назначить Бердыева 14
Канчельскис - о Марадоне: он творил такие шедевры, которых не делали ни Месси, ни Роналду, ни Пеле
Пирло - о смерти Марадоны: уходит бог футбола
Николич: уважаю Черчесова как коллегу и не буду комментировать его высказывание о Миранчуке 2
Орлов: Черчесов захотел стать Макаренко по отношению к Дзюбе, и всё без него проиграл 8
Виллаш-Боаш предложил изъять из обращения во всех командах игровой номер "10" в память о Марадоне 11
Геркус: я ошибался в своей оценке Николича. Он смог выстроить почти идеальную оборону 3
Хиддинк: Марадона показался болельщикам, и меня от рева толпы чуть ветром не сдуло!
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Николич - журналисту: "Локо" повезло? У нас 2 очка против "Атлетико". А вы как думаете, так и пишите 3
Квартет лидеров остается на своих местах. Обзор 24-го тура ФНЛ
Ибрагимович: Марадона не умер, он бессмертен. Он будет жить во веки веков
Игнатьев - о судействе матча ЛЧ с "Атлетико" без желтых карточек: в России давным-давно было бы удаление
Роналдиньо почтил память Марадоны
Орлов: почему футболисты "Зенита" перестали прогрессировать? Что происходит с Барриосом? 9
Церемония прощания с Марадоной пройдет в резиденции президента Аргентины, ее посетит около миллиона человек 2
Депутат Лебедев: почему Кикнадзе молчит и не защищает Миранчука от критики Черчесова, как Федун и Гинер? 5
Стали известны последние слова великого Диего Марадоны 2
"Локомотив" остался единственным российским клубом, имеющим шансы на продолжение борьбы в ЛЧ (таблицы) 7
Безвыигрышная серия российских клубов в еврокубках составляет уже 15 матчей
Губерниев: "Локо" — самая организованная наша команда в еврокубках 2
Николич - об игре с "Атлетико": я не счастлив, не злой – так, нормально 3
Геркус - о матче "Локомотива" с "Атлетико": Николич научился парковать электричку
"Локомотив" не побеждает в Лиге чемпионов 9 матчей подряд 2
При Семине такого не было. "Локомотив" выстоял в Мадриде
"Аталанта" победила "Ливерпуль", "Бавария" переиграла "Зальцбург"
Все новости
-