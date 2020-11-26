- Он пригласил меня в 2005 году на матч "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" на стадион "Бомбонера" в Буэнос-Айресе, где находился тренировочный лагерь сборной Австралии. Там на арене он показался болельщикам, толпа ответила ему своим уважительным ревом, отчего меня чуть ли не сдуло ветром! Влияние этого человека на фанатов было столь велико, как в свое время и на неаполитанцев, когда он сделал "Наполи" чемпионом Италии в противовес богатому Северу. Он заставил людей гордиться собой. Конечно, никто не может отрицать его слабости тогда и сейчас, но вы знаете его происхождение. Я готов снять большую шляпу перед легендой, - передает слова Хиддинка ТАСС.
Великий аргентинский футболист Диего Армандо Марадона ушел из жизни утром 25 ноября в результате сердечного приступа. 30 октября легенде исполнилось 60 лет. Марадона приводил сборную Аргентины к золотым медалям чемпионата мира 1986 года и к серебряным на мундиале 1990 года, в 1979 году становился чемпионом мира среди игроков в возрасте до 20 лет. В составе "Бока Хуниорс" Диего Армандо выигрывал в 1981 году чемпионат Аргентины. В европейский период карьеры легендарный игрок выступал за "Барселону", "Наполи" и "Севилью". Неаполитанцы с Марадоной в составе дважды выигрывали чемпионат Италии, по одному разу - Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. В "Барселоне" Диего становился обладателем Кубка Испании и испанского Кубка лиги, а также Суперкубка.
Хиддинк: Марадона показался болельщикам, и меня от рева толпы чуть ветром не сдуло!
Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о своей встрече с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!