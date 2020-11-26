- Тяжелая новость и действительно большая потеря. Мои соболезнования родным и близким Марадоны. Диего был моим кумиром, в детстве я смотрел его игры, вдохновлялся тем, как он вел себя на поле. В футбольном плане он, конечно, величайшая личность. Как игрок он творил такие шедевры, которых не делали ни Месси, ни Роналду, ни Пеле, - передает слова Канчельскиса Sport24.
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона скончался утром 25 ноября 2020 года в своем доме под Буэнос-Айресом в возрасте 60 лет. Причиной смерти великого форварда стал сердечный приступ. 11 ноября экс-футболист был выписан из госпиталя после операции на головном мозге. Церемония прощания с Марадоной состоится в резиденции президента Аргентины в центре столицы страны, по предварительным данным ее смогут посетить около миллиона человек.
Канчельскис - о Марадоне: он творил такие шедевры, которых не делали ни Месси, ни Роналду, ни Пеле
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение об ушедшем из жизни великом футболисте Диего Марадоне.
Фото: Getty Images
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