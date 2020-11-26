В президентском дворце пройдет церемония прощания с Марадоной, сообщает ADNSUR.
Отмечается, что цремония начнется в обед и будет продолжаться 48 часов.
Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причина смерти - остановка сердца.
Тело Марадоны доставили в президентский дворец в столице Аргентины
Тело легенды футбола Диего Марадоны доставили в президентский дворец "Каса Росада" в Буэнос-Айресе.
Фото: Reuters
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