Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона 25 ноября скончался на 61-м году жизни в своем доме под Буэнос-Айресом из-за сердечного приступа.
Карпин - о Марадоне: покойся с миром, величайший
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин почтил память ушедшего из жизни Диего Марадоны.
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона 25 ноября скончался на 61-м году жизни в своем доме под Буэнос-Айресом из-за сердечного приступа.
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