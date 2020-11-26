Карпин - о Марадоне: покойся с миром, величайший

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин почтил память ушедшего из жизни Диего Марадоны.


Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона 25 ноября скончался на 61-м году жизни в своем доме под Буэнос-Айресом из-за сердечного приступа.

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Теги: Карпин Марадона
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