Макгрегор: покойся с миром, Диего

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор почтил память легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Фото: "инстаграм" Конора Макгрегора
"Покойся с миром, Диего", - написал ирландец в сторис своего "инстаграма".

Напомним, что Марадона ушел из жизни в возрасте 60-и лет. Причиной смерти стала остановка сердца в результате сердечного приступа.

Источник: "инстаграм" Конора Макгрегора

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Теги: Макгрегор Марадона
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