Макгрегор: покойся с миром, Диего

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор почтил память легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Фото: "инстаграм" Конора Макгрегора

"Покойся с миром, Диего", - написал ирландец в сторис своего "инстаграма".



Напомним, что Марадона ушел из жизни в возрасте 60-и лет. Причиной смерти стала остановка сердца в результате сердечного приступа.



Источник: "инстаграм" Конора Макгрегора