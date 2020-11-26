"Покойся с миром, Диего", - написал ирландец в сторис своего "инстаграма".
Напомним, что Марадона ушел из жизни в возрасте 60-и лет. Причиной смерти стала остановка сердца в результате сердечного приступа.
Источник: "инстаграм" Конора Макгрегора
Макгрегор: покойся с миром, Диего
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор почтил память легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Фото: "инстаграм" Конора Макгрегора
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!