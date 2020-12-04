Клубный чемпионат мира пройдет в Японии в декабре 2021 года с участием 7 команд

Япония в декабре 2021 года примет клубный чемпионат мира с участием 7 команд.

Фото: ФИФА

Ранее планировалось, что в 2021 году будет проведен первый клубный чемпионат мира с участием 24 команд. Турнир в новом формате должен был состояться в июне 2021 года в Китае, но был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В будущем ФИФА намерена проводить турнир в расширенном формате.



Напомним, что сейчас в клубном чемпионате мира принимают участие победители клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпион принимающей страны.



Действующим победителем турнира является "Ливерпуль", а рекордсменом турнира по количеству титулов - мадридский "Реал". Последней неевропейской командой, которая побеждала на клубном чемпионате мира, является бразильский "Коринтианс", обыгравший в финале турнира 2012 года лондонский "Челси" со счетом 1:0.



Источник: AP