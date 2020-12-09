В Молдавии разразился коррупционный скандал в сфере футбола - 11 человек находятся под следствием в уголовном деле о договорных матчах. В их число попал главный тренер "Динамо-Авто" из Тирасполя, бывший игрок сборных России и СССР Игорь Добровольский.
- Игорь Добровольский имеет статус подозреваемого. Пока он свою вину в совершении преступления не признает, - передает слова и.о. руководителя Национального антикоррупционного центра Молдавии Сергея Гаважука "КП-Молдова".
Игорь Добровольский сыграл 14 матчей за олимпийскую сборную СССР, в составе которой забил 8 голов и стал чемпионом Олимпиады 1988 года в Сеуле. За взрослую сборную Советского Союза экс-футболист провел 25 матчей (7 голов), за сборную СНГ - 4 матча (1 гол), сборную России - 18 матчей (2 гола).
Добровольский является подозреваемым в деле о договорных матчах в Молдавии
Экс-игрок сборной России и олимпийский чемпион Сеула в составе сборной Советского Союза Игорь Добровольский, работающий главным тренером молдавского клуба "Динамо-Авто", оказался замешанным в коррупционный скандал.
Фото: moldovasport
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