Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших футболистов года

Стало известно, как проголосовали форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси при определении лучшего игрока года по версии ФИФА.

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Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших игроков мира. В то же время Лионель не нашел места Криштиану в своем топ-3. Аргентинец отдал предпочтение нападающим "ПСЖ" Килиану Мбаппе и Неймару, а также форварду "Баварии" Роберту Левандовскому, в итоге ставшему обладателем титула лучшего игрока года по версии ФИФА.



Источник: Mundo Deportivo