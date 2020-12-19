Стадион "Унико де Ла-Плата" в Аргентине переименуют в честь Марадоны

Стадион "Унико де Ла-Плата" будет переименован в честь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Фото: Getty Images

На арене, которая находится в городе Ла-Плата, проводятся домашние матчи "Химнасии и Эсгримы" и "Эстудиантеса". Стадион, вмещающий около 50 тысяч человек, после переименования будет называться "Унико де Ле-Плата Диего Армандо Марадона". Напомним, что легендарный аргентинец занимал пост главного тренера "Химнасии" в период с 2019 по 2020 год.



Марадона ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60-и лет в своем доме в Буэнос-Айресе. Причиной смерти стала остановка сердца в результате сердечного приступа. Ранее в честь Диего был переименован домашний стадион "Наполи".



Источник: Ole