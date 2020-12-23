"Порту" победил "Бенфику" в матче за Суперкубок Португалии

"Порту" стал обладателем Суперкубка Португалии, переиграв в финальном матче "Бенфику" со счетом 2:0.

Фото: AFP

Чемпион и обладатель Кубка Португалии "Порту" выиграл Суперкубок страны, в решающем матче одержав победу над серебряным призером чемпионата лиссабонской "Бенфикой" (2:0).



Счет в битве за Суперкубок был открыт на 25 минуте - полузащитник "Порту" Сержиу Оливейра реализовал 11-метровый, назначенный за нарушение в штрафной площади "Бенфики" со стороны голкипера команды Одиссеаса Влаходимоса. На 90 минуте попыткам "орлов" отыграться положил нападающий "драконов" Луиш Диас, установивший окончательный результат поединка.



В текущем сезоне Примейра-лиги "Порту" занимает третью строчку турнирной таблицы с 22 очками после 10 сыгранных всеми командами туров. У "Бенфики" 24 очка и текущее второе место, лидирует лиссабонский "Спортинг" с 26 очками.



Суперкубок Португалии



Порту - Бенфика 2:0 (1:0)



Голы: Сержиу Оливейра, 25 (пен.), Луиш Диас, 90