Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 0:6. Весь матч в составе "Антальяспор" провел российский защитник Федор Кудряшов.
Чемпионат Турции
15-й тур
"Антальяспор" - "Хатайспор" - 0:6
Голы: Бупендза, 8, 17, 21, 45+1, Дэвид, 35, Айдын, 90.
"Антальяспор" с Кудряшовым проиграл на своем поле со счетом 0:6 в чемпионате Турции
В матче 15 тура чемпионата Турции "Антальяспор" принимал "Хатайспор".
Фото: 24nfox.ru
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