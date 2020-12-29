"Антальяспор" с Кудряшовым проиграл на своем поле со счетом 0:6 в чемпионате Турции

В матче 15 тура чемпионата Турции "Антальяспор" принимал "Хатайспор".

Фото: 24nfox.ru

Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 0:6. Весь матч в составе "Антальяспор" провел российский защитник Федор Кудряшов.



Чемпионат Турции



15-й тур



"Антальяспор" - "Хатайспор" - 0:6



Голы: Бупендза, 8, 17, 21, 45+1, Дэвид, 35, Айдын, 90.