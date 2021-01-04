"Газзаев побывал в Шымкенте, где встречался с директором клуба Бахтияром Байсеитовым. По итогам переговоров бывший тренер "Актобе" и "Тобола" решил отклонить предложение "Ордабасы", - сообщает источник.
Ранее сообщалось, что российский специалист Владимир Газзаев является основным кандидатом на пост наставника казахстанского "Ордабасы".
Газзаев уже работал главным тренером казахстанских клубов. С июля 2014 по июль 2015 года он возглавлял "Актобе", а с января по июль 2019 года работал в "Тоболе".
В России он трудился во владикавказской "Алании". В 2018 году был главным тренером краснодарского "Урожая". Также работал в грузинском клубе "Рустави".
"Ордабасы" в прошлом розыгрыше чемпионата Казахстана занял 5-е место.
Источник: Meta-ratings.kz
Владимир Газзаев не договорился с "Ордабасы"
Российский тренер Владимир Газзаев не сумел договориться с руководством казахстанского клуба "Ордабасы".
Фото: "Getty Images"
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