Хави впервые стал чемпионом в качестве тренера

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави выиграл чемпионат Катара в качестве главного тренера "Аль Садда".

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41-летний бывший полузащитник "Барселоны" Хави стал чемпионом Катара как главный тренер во главе клуба "Аль Садд", в котором он завершил карьеру игрока в июле 2019 года.



В 18 туре чемпионата Катара "Аль Садд" победил "Умм-Салаль" (3:0) и обеспечил себе золотые медали первенства за 4 тура до его конца.



Это первый чемпионат, выигранный Хави в качестве главного тренера. Ранее "Аль Садд" под его руководством выиграл 4 турнира: Кубок Звезд 2019/2020, Суперкубок Катара 2019, Кубок Катара 2020 и Кубок Эмира 2020.