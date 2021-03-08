41-летний бывший полузащитник "Барселоны" Хави стал чемпионом Катара как главный тренер во главе клуба "Аль Садд", в котором он завершил карьеру игрока в июле 2019 года.
В 18 туре чемпионата Катара "Аль Садд" победил "Умм-Салаль" (3:0) и обеспечил себе золотые медали первенства за 4 тура до его конца.
Это первый чемпионат, выигранный Хави в качестве главного тренера. Ранее "Аль Садд" под его руководством выиграл 4 турнира: Кубок Звезд 2019/2020, Суперкубок Катара 2019, Кубок Катара 2020 и Кубок Эмира 2020.
Хави впервые стал чемпионом в качестве тренера
Экс-полузащитник "Барселоны" Хави выиграл чемпионат Катара в качестве главного тренера "Аль Садда".
Фото: Getty Images
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