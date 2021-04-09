Российский вратарь "Фамаликана" Злобин: пытаюсь донести до португальцев, что Москва - это не вся Россия

Россиянин Иван Злобин, выступающий в составе португальского "Фамаликана", рассказал, интересуются ли его партнеры по команде Россией.

Фото: ФК "Бенфика"