"Одноклубники спрашивают, правда ли в России огромные зарплаты у игроков. А я сам не могу им ответить, какие зарплаты в цифрах. Слышал всё из прессы, как и они. Ещё многие отмечают, что у нас достаточно неплохой чемпионат: клубы выступают в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, можно к нам ехать играть. Но больше относятся как к Китаю и ОАЭ.
В нефутбольном плане говорят, что Москва и Санкт-Петербург – красивые. Спрашиваю у них: "А другие города видели?" – «Нет-нет. Россия – это же Москва, а Москва очень красивая". Рассказываю им кое-какие истории о России, чтобы они поняли, что Москва – это не вся Россия", - сказал Злобин.
Иван Злобин является воспитанником Академии имени Коноплева в Тольятти. Голкипер выступал также за академию ЦСКА. Злобин выступал за португальские команды "Лейрия" и "Бенфика". В составе лиссабонской команды он провел 7 матчей, в двух играх он не пропустил ни одного гола.
В августе прошлого года он пополнил состав команды "Фамаликан". По информации профильного портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока из "Бенфики" составила 1 млн евро. За "Фамаликан" он провел 5 матчей, в которых пропустил 12 мячей.
"Фамаликан" располагается на 12-м месте в чемпионате Португалии. В последнем туре эта команда обыграла клуб "Пасуш де Ферррейра" со счетом 2:0. 11 апреля "Фамаликан" проведет гостевой матч против лиссабонского "Спортинга". Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.
В чемпионате Португалии лидирует "Спортинг", набравший в 25-ти матчах 65 очков. На втором месте идет "Порту" (57 очков), тройку лидеров замыкает "Бенфика" (54 очка).
Источник: Sports.ru
Российский вратарь "Фамаликана" Злобин: пытаюсь донести до португальцев, что Москва - это не вся Россия
Россиянин Иван Злобин, выступающий в составе португальского "Фамаликана", рассказал, интересуются ли его партнеры по команде Россией.
Фото: ФК "Бенфика"
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