Футболисты сборной Бразилии подтвердили свое согласие на участие в домашнем Кубке Америки-2021. Игроки выложили в своих соцсетях командное заявление, в котором осудили проведение турнира на территории Бразилии, но, несмотря на это, также сообщили о своем согласии на нем играть.
- По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии, - говорится в заявлении игроков пятикратных чемпионов мира.
Ранее стало известно, что свое участие в турнире подтвердила сборная Аргентины. Напомним, что по изначальному плану Копа Америка должны были совместно провести Колумбия и Аргентина, но из-за эпидемиологической и политической обстановки в этих государствах КОНКАКАФ приняла решение перенести соревнования в Бразилию.
Сборная Бразилии согласилась выступить на домашнем Копа Америка-2021
Игроки пентакампеонов опубликовали в своих социальных сетях командное заявление с подтверждением участия команды в предстоящем Кубке Америки.
Фото: AFP
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