Сборная Бразилии согласилась выступить на домашнем Копа Америка-2021

Игроки пентакампеонов опубликовали в своих социальных сетях командное заявление с подтверждением участия команды в предстоящем Кубке Америки.
Фото: AFP
Футболисты сборной Бразилии подтвердили свое согласие на участие в домашнем Кубке Америки-2021. Игроки выложили в своих соцсетях командное заявление, в котором осудили проведение турнира на территории Бразилии, но, несмотря на это, также сообщили о своем согласии на нем играть.

- По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации. Мы против Кубка Америки, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии, - говорится в заявлении игроков пятикратных чемпионов мира.

Ранее стало известно, что свое участие в турнире подтвердила сборная Аргентины. Напомним, что по изначальному плану Копа Америка должны были совместно провести Колумбия и Аргентина, но из-за эпидемиологической и политической обстановки в этих государствах КОНКАКАФ приняла решение перенести соревнования в Бразилию.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Сборная Бразилии согласилась выступить на домашнем Копа Америка-2021
СМИ: "Зенит" заинтересован в новом контракте с Жирковым, переговоры пройдут после ЧЕ-2020
Журавель - о телеграм-канале Заремы Салиховой: так можно быстро надоесть и скатиться в режим пустого балабольства
"Два с половиной года не пью алкоголь вообще". Рыжиков прокомментировал увольнение с поста главного тренера "Красавы" 4
Бензема был заменен из-за травмы в товарищеском матче Франция - Болгария
Отбор на ЧМ-2022: гол Паредеса не помог Аргентине победить в гостях Колумбию, Бразилия обыграла на выезде Парагвай
Микулик: ситуация с недопуском Арустамяна на Евро мерзкая. Верхам "Матча" важнее отследить комментарий Слуцкого 1
Франция разгромила Болгарию в товарищеском матче, Жиру сделал дубль 3
"Чтоб такое фиаско последний раз!" Зарема - о посте тренера "Спартака" Витории 15
Витория в "Инстаграме" написал, что готовится к "Спартаку", рассматривая картинку с матча Россия - Болгария 9
"Шамиль - знатный аферист". Зарема - об иске Газизова в отношении "Спартака" 11
Зеленский: новая форма сборной Украины - особенная. Она умеет шокировать 12
"Динамо" предложило Лаксальту 4-летний контракт
СМИ: бывший игрок "Барселоны" может перейти в "Крылья Советов" 2
Селюк: если на трибунах будет сидеть старик Хоттабыч, то Россия сможет победить Бельгию 4
Газизов подал на "Спартак" в суд и требует еще 299 млн рублей 16
Источник: "Брюгге" интересуется нападающим ЦСКА Гайчем 3
Хвича подорожал на 13,5 млн евро за минувший сезон РПЛ, Ларссон - на 11 млн 2
"Политику и спорт смешивать не следует". ФИФА - о скандальной форме сборной Украины 14
Уткин: Канделаки врет, как всегда. Нобеля она предала 12
Арустамян прокомментировал отказ в аккредитации на Евро-2020 4
Малком подешевел на 8 млн евро за минувший сезон РПЛ 18
ЦСКА на сборах в Австрии проведет товарищеский матч со словацким клубом "ВиОн Злате-Моравце"
Борис Игнатьев: если сборная России выйдет из группы на Евро со второго места, это, считаю, будет хорошей заявкой эксклюзив
Джикия: против Лукаку буду играть не я, а сборная России 10
Зарема - о Кокорине: меня до сих пор трясет от этой фамилии 18
Караваев: командные действия помогут сборной России победить Бельгию 4
ФК "Красава" официально объявил о расставании с тренерским штабом Рыжикова и объяснил его причины 4
РФС пожаловался УЕФА на украинскую форму, Вилков отказался от полиграфа, Рыжиков ушел из команды Савина. Главное за 8 июня 3
"Нашего Нобеля мы в обиду не дадим". Канделаки - об аккредитации Арустамяна на Евро-2020 4
Все новости
-