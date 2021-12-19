Исполняющий обязанности главного тренера "Ференцвароша" Мате Чаба дал комментарии по поводу назначения Станислава Черчесова.
"Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет", - сказал Чаба венгерскому СМИ.
На вопрос, имеет ли он в виду Черчесова, он ответил: "Думаю, да."
Напомним, что ранее Черчесов дал комментарий касательно своего назначения в венгерский клуб.
Станислав Черчесов уже имеет опыт в руководстве европейских клубов. Российский специалист тренировал польскую "Легию" с 2015 по 2016 год и выиграл с командой чемпионат и кубок страны.
Источник: metaratings.ru
В "Ференцвароше" прокомментировали информацию о назначении Черчесова
О контакте с бывшим наставником российской сборной рассказал и.о главного тренера венгерского клуба Мате Чаба.
Фото: Советский Спорт