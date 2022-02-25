Украинцы могут перестать считаться легионерами в чемпионате Польши

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что на ближайшем заседании организации будет рассмотрен вопрос о статусе украинских футболистов в местном чемпионате.

Фото: przegladsportowy.pl





Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше в это трудное время", - написал Кулеша в своем официальном твиттер аккаунте.



Напомним, ранее розыгрыш украинской Премьер-лиги был официально приостановлен на неопределенный срок из-за того, что в стране было введено военное положение в связи с началом военной спецоперации российских войск на территории страны.



Также сообщалось, что южноамериканские легионеры "Шахтера" и киевского " "На ближайшем заседании правления союза я вынесу вопрос о том, чтобы украинцы не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к матчам на всех уровнях.Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше в это трудное время", - написал Кулеша в своем официальном твиттер аккаунте.Напомним, ранее розыгрыш украинской Премьер-лиги был официально приостановлен на неопределенный срок из-за того, что в стране было введено военное положение в связи с началом военной спецоперации российских войск на территории страны.Также сообщалось, что южноамериканские легионеры "Шахтера" и киевского " Динамо " обратились к властям Бразилии с просьбой помочь им в отъезде из Украины.