"Национальность Ивана никогда не была для меня проблемой, это не повод для негатива. Смотрю на него не как на русского, а как на футболиста "Ливингстона". Не могу говорить за всех вокруг, но никто в клубе не ставит под сомнение позиции Ивана из-за ситуации в политике. Он часть нашей семьи, наш игрок, и нет ничего важнее", - цитирует Мартиндейла Sport24.
Напомним, Коновалов перебрался в "Ливингстон" в зимнее трансферное окно. Российский голкипер подписал контракт на полтора года. Коновалов является воспитанником "Спартака". Ранее он также выступал за "Рубин" и "Урал".
Коновалов дебютировал за новый клуб в матче против "Хиберниана" в 35-м туре чемпионата Шотландии. В дебютном матче россиянин оставил ворота своей команды на замке - 1:0. Всего в активе голкипера три матча за "Ливингстон", в которых он пропустил один мяч.
Тренер "Ливингстона" - о российском голкипере Коновалове: национальность - не проблема. Он часть нашей семьи, наш игрок
Главный тренер шотландского "Ливингстона" Дэвид Мартиндейл рассказал о том, что политическая ситуация никак не повлияла на перспективы российского вратаря клуба Ивана Коновалова.
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