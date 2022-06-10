- У Кудряшова дела идут хорошо. Его "Антальяспор" вообще стал открытием - ни разу не проиграл в последних 16 турах сезона. Фернандо и Луис Адриано быстро вписались. Кудряшов тоже постоянно играет - в центре защиты. Он на хорошем счету у Нури Шахина, который в начале сезона играл сам, а сейчас уже стал главным тренером команды. Правда, у него нет лицензии, но все понимают, что рулит именно он. Кудряшов остается в команде на следующий сезон, - цитирует Керимова "Чемпионат".
35-летний левый защитник сборной России Федор Кудряшов, способный также сыграть на позиции центрбека, с января 2020 года выступает за турецкий "Антальяспор". В прошедшем сезоне российский футболист отыграл за свой клуб 33 матча во всех турнирах и забил 1 гол. В чемпионате Турции "Антальяспор" набрал 59 очков в 38 матчах и занял итоговое седьмое место в турнирной таблице. Всего на счету Кудряшова в этом турецком клубе 95 сыгранных матчей, 1 забитый гол и 3 результативных передачи.
Керимов оценил игру Кудряшова в чемпионате Турции
Телекомментатор Эльвин Керимов, являющийся экспертом по турецкому футболу, рассказал о ситуации защитника Федора Кудряшова в "Антальяспоре".
Фото: РПЛ