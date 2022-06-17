Генеральный директор ПАОКа отреагировал на информацию об интересе клуба к Дзюбе

Генеральный директор греческого "ПАОКа" Макис Гагацис прокомментировал слухи о том, что клуб приглашал экс-форварда "Зенита" Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Зенит"
"Я вообще ничего не знаю об этом. Мы не заинтересованы в Дзюбе!" - приводит слова Гагациса Sport24.

Напомним, ранее сегодня греческий журналист Георгиос Сидеридис сообщал, что Дзюба отклонил предложение от "ПАОКа", поскольку сосредоточен на варианте с переходом в "Фенербахче".

Ранее "Зенит" объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба. Контракт форварда истекал в конце сезона, стороны решили не продлевать сотрудничество. Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.



ПАОК Дзюба
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