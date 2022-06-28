45-летний белорусский экс-главный тренер московского ЦСКА и "Краснодара" Виктор Гончаренко может возглавить клуб из Саудовской Аравии, сообщают СМИ. По данным источника, специалист ведет переговоры с двумя саудовскими клубами - "Аль-Иттихадом" и "Аль-Шабабом".
Ранее Гончаренко работал в "Краснодаре", который покинул в январе 2022 года, а также в ЦСКА, "Уфе", "Урале", "Кубани" и белорусском БАТЭ.
Источник: Sport24
СМИ назвали клубы, в которых может продолжить карьеру Гончаренко
По данным источника, экс-наставник ЦСКА и "Краснодара" Виктор Гончаренко ведет переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии.
Фото: ПФК ЦСКА