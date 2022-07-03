- Такая идея появилась в середине мая - о том, что Дзюба может перейти в "Црвену Звезду". Но мы, клуб, никогда с ним лично не общались. Только с друзьями и еще некоторыми людьми. Это никогда не было той историей, что мы близки к сделке. Это была просто идея. Все началось с идеи наших друзей из Москвы. Не из какого-то клуба. Но мы пришли к выводу, что провести сделку будет очень трудно. Мы очень уважаем то, что Дзюба сделал как игрок, но на данный момент у нас очень высокие цели: хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, и нам нужен нападающий моложе и быстрее, - передает слова Терзича Matchtv.ru.
33-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба в мае 2022 года покинул "Зенит", в котором у него истек срок действия контракта. После этого появлялась информация, что Дзюба может стать игроком белградской "Црвены Звезды" либо перейти в один из турецких клубов. Однако генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич опроверг трансферный интерес белградцев к Дзюбе. По данным СМИ, переговоры футболиста с турецкими клубами - в частности, стамбульским "Фенербахче" - также не завершились конкретными результатами из-за его высоких зарплатных требований. В настоящее время неизвестно, в каком именно клубе нападающий продолжит карьеру.
Гендиректор "Црвены Звезды": нам нужен нападающий моложе и быстрее Дзюбы
Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич прокомментировал историю появления информации о том, что экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба мог подписать контракт с белградским клубом.
Фото: ФК "Зенит"