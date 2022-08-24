"Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнеров и команду, он будет брать на себя больше ответственности. Он будет полон энтузиазма и более старательным в домашнем матче перед нашими болельщиками. Он лучший игрок России, это не обсуждается", - цитирует Гектюрка ТАСС.
Напомним, в августе Дзюба официально стал игроком турецкого "Адана Демирспор". Российский форвард подписал с клубом контракт по системе 1+1. В СМИ сообщалось, что его зарплата в Турции составила 1,5 млн евро в год.
В дебютном матче Дзюбы его новая команда в гостях уступила "Фенербахче" (2:4), а сам россиянин отметился забитым голом при счете 1:3 в пользу соперника. Кроме того, прямую красную карточку в этой встрече получил другой экс-игрок "Зенита" Ярослав Ракицкий.
Спортивный директор "Адана Демирспор": Дзюба — лучший игрок России, это не обсуждается
Спортивный директор "Адана Демирспор" Гекхан Гектюрк назвал Артема Дзюбу лучшим игроком России.
Фото: gazetemru.com