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Петржела: Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о перспективах Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный для такого сильного чемпионата. Все лето Артем отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут. После первого матча журналисты начали его нахваливать, но я не спешил с оценкой его игры. Сейчас Дзюба идеален для того, чтобы выходить на замену, когда команда уступает в счёте, – приводит слова Петржелы "Sport24".

Напомним, что турецкий клуб "Адана Демирспор" подписал контракт с 33-летним нападающим по системе 1+1. Дзюба забил в первой же игре против "Фенербахче", выйдя в стартовом составе. В следующей игре против "Умраниеспора" также вышел с первых минут, но был заменён уже в перерыве. Результативными действиями не отметился, по итогам первого тайма заработал только желтую карточку. Был заменён на итальянского нападающего Марио Балотелли. Сайт футбольной статистики "WhoScored" признал Артёма худшим игроком встречи.


Дзюба Адана Демирспор Зенит Петржела
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