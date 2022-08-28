– Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный для такого сильного чемпионата. Все лето Артем отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут. После первого матча журналисты начали его нахваливать, но я не спешил с оценкой его игры. Сейчас Дзюба идеален для того, чтобы выходить на замену, когда команда уступает в счёте, – приводит слова Петржелы "Sport24".
Напомним, что турецкий клуб "Адана Демирспор" подписал контракт с 33-летним нападающим по системе 1+1. Дзюба забил в первой же игре против "Фенербахче", выйдя в стартовом составе. В следующей игре против "Умраниеспора" также вышел с первых минут, но был заменён уже в перерыве. Результативными действиями не отметился, по итогам первого тайма заработал только желтую карточку. Был заменён на итальянского нападающего Марио Балотелли. Сайт футбольной статистики "WhoScored" признал Артёма худшим игроком встречи.
Петржела: Дзюба ещё неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о перспективах Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.
Фото: ФК "Адана Демирспор"