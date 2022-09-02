– Не знаю, почему Кокорин не смог проявить себя в "Фиорентине". Это игрок с огромным талантом. Надеюсь, что Александр сможет возродить карьеру на Кипре и покажет все, на что он способен, – цитирует Карреру "Sport24".
Футбольный клуб "Арис" сегодня официально объявил о трансфере Кокорина. Александр переход в кипрскую команду на правах аренды до конца сезона из итальянской "Фиорентины". В "Фиорентину" российский форвард перешёл из московского "Спартака", случилось это в январе 2021 года. В Италии Кокорин появлялся на поле всего в одиннадцати играх, результативными действиями не отмечался.
Каррера: надеюсь, в Кипре Кокорин покажет всё, на что он способен
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о перспективах Александра Кокорина в "Арисе".
Фото: РИА Новости