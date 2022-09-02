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Кокорин - о дебютном матче за "Арис": хорошая победа. Рад, что сыграл, потому что не так много тренировался

Форвард "Ариса" Александр Кокорин поделился впечатлениями от первого матча за клуб.
Фото: ФК "Арис"
"Это хорошая победа. Рад, что сыграл один тайм, потому что приехал недавно и не так много тренировался. Провел одну индивидуальную тренировку и одну с командой. Мы выиграли 5:0. Когда я приехал на Кипр, увидел большое количество российских болельщиков клуба, которые меня поддерживали. Спасибо большое", - приводит "Матч ТВ" слова Кокорина.

Напомним, сегодня "Арис" официально объявил о переходе Кокорина на правах аренды из "Фиорентины". В этот же день россиянин дебютировал в чемпионате Кипра, выйдя на замену в матче с "Олимпиакосом" из Никосией (5:0). Нападающий отметился результативной передачей на пятый гол в ворота соперника, который и установил окончательный счет.

Результативное действие стало для Кокорина первым с ноября 2020 года.


Кокорин Арис
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