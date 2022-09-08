– Мне кажется, это хороший вариант. Главное, что там он будет играть. И Артём в первом же матче забил. Это всегда здорово. Там, кстати, хорошие игроки. За "Адана Демирспор" играет Генри Оньекуру, он у нас два года в "Монако" был. Я с ним списывался, спрашивал, как там Дзюба. "Мощный такой! – отвечает. – Шутит всё время, языка только не знает. Прикольный парень, всё время на позитиве», – цитирует Головина "СЭ".
В мае 2022 года, по окончании сезона, у Дзюбы завершился контракт с "Зенитом" и он стал свободным агентом. В течение лета тренировался и поддерживал форму в составе казанского "Рубина", который этот сезон проводит в Первой лиге. Параллельно Артём искал новый клуб и в итоге перебрался в турецкий чемпионат – в клуб "Адана Демирспор", за который уже выступает его бывший одноклубник по "Зениту" Ярослав Ракицкий. После пяти туров команда Дзюбы идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, а сам Артём забил в дебютном матче с "Фенербахче".
Головин оценил трансфер Дзюбы в "Адана Демирспор"
Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал переход Артёма Дзюбы в турецкий клуб "Адана Демирспор".
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