– Онгуха снова хотел отправиться в аренду и по нему было несколько вариантов. "Бней Сахнин" – хороший клуб в сильной лиге, Герман сможет продолжить там играть на высоком уровне, – сообщил спортивный менеджер "Вайле" Адриан Николае изданию "БИЗНЕС Online".
Герман Онугха в России выступал за "Зенит Пенза", "Волгарь", "Тамбов", "Краснодар-2" и "Краснодар", "Крылья Советов" и "Рубин". В рамках Российской премьер-лиги в сумме провёл 40 игр и забил шесть голов, в Кубке России – пять матчей и три гола, в Первой лиге – 69 игр и 20 забитых мячей. "Бней Сахнин" занял четвёртое место в чемпионате Израиля по итогам предыдущего сезона.
Бывший игрок "Рубина" Онугха перешёл в израильский клуб
Российский нападающий Герман Онугха, известный по играм за "Рубин" и "Крылья Советов", покинул датский "Вайле" и отправился в аренду израильский в "Бней Сахнин".
Фото: "БИЗНЕС Online"