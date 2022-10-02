Количество жертв трагедии в Индонезии выросло до 174

По уточненным данным, число погибших в результате столкновений фанатов с полицией и давки на стадионе в Индонезии составляет на данный момент 174 человека.

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Количество погибших на стадионе в Индонезии после дерби "Арема" - "Персебая" выросло и составляет на данный момент 174 человека, сообщает РИА Новости. По данным источника, президент Индонезии отдал распоряжение о приостановке чемпионата страны до завершения расследования обстоятельств случившегося.Напомним, что матч 11 тура чемпионата Индонезии "Арема" - "Персебая" (2:3), который прошел на стадионе "Канджурухан" в Маланге, завершился трагедией. После матча на поле массово выбежали болельщики, полиция применила против них слезоточивый газ, возникла паника и давка, в результате которой непосредственно на стадионе погибли 34 человека, остальные погибшие скончались в больнице.