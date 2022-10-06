– Саше хватило несколько дней, чтобы почувствовать здесь себя уверенно и комфортно. Ребята приняли Кокорина тепло – тем более, он любит пошутить, компанейский парень. Чуть ближе Кокорин общается с польским форвардом Даниэлем Сикорски. Может, все потому, что амплуа одно, но общий язык нашли быстро, – цитирует Астафьева "Sport24".
Александр Кокорин принадлежит "Фиоринтине", перейдя туда из "Спартака" зимой 2021 года. Игроком кипрского "Ариса" 31-летний нападающий стал 31 августа 2022 года на правах аренды до конца текущего сезона. За новый клуб Александр провел четыре игры, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Кокорин является воспитанником "Локомотива", но не провел ни одного матча в первой команде. После этого играл за "Динамо", "Анжи", "Зенит", "Сочи" и "Спартак".
Тренер "Ариса": Кокорину хватило несколько дней, чтобы почувствовать здесь себя уверенно и комфортно
Помощник главного тренера "Ариса" Виталий Астафьев рассказал об адаптации российского форварда Александра Кокорина в кипрском клубе.
Фото: ФК "Арис"