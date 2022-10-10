В летнее трансферное окно Кокорин был арендован "Арисом" до конца сезона. Права на игрока принадлежат "Фиорентине".
В нынешнем сезоне Кокорин в составе "Ариса" провел 5 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
"Он рад, что уехал на Кипр, где ему будут давать играть. Я уверен: он покажет, на что способен. На него не давит постоянная критика в прессе - он уже не в том возрасте. Если тренер в него поверит, Саня сразу же даст результат", - приводит слова Чочиева Sport24.
В "Фиорентину" Кокорин перешел зимой 2021 года. В общей сложности за итальянский клуб 31-летний футболист в общей сложности провел 11 матчей, результативными действиями за "фиалок" он отметиться не сумел.
В России Кокорин защищал цвета "Динамо", "Зенита", "Спартака" и "Сочи".
Чочиев - о Кокорине: он рад, что уехал на Кипр, где ему будут давать играть
Друг нападающего Александра Кокорина, полузащитник "Алании" Алан Чочиев, высказался о переходе нападающего в кипрский "Арис".
Фото: ФК "Арис"