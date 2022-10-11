Нападающий Артем Дзюба летом на правах свободного агента перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". Дзюба за "Демирспор" провел 4 матча в чемпионате Турции, на его счету 1 гол. В минувшие выходные россиянин впервые за месяц вышел на поле.
"Дзюба не совсем понял, что за город Адана. Он считал, что это такой же прибрежный город, как и Анталия. Поэтому Дзюба был разочарован после подписания контракта. К тому же, Артем находится в ужасной форме. Поэтому его уровень до сих пор не соответствует уровню его сокомандников", - приводит слова журналиста "СЭ".
С 2015 по 2022 год Дзюба защищал цвета петербургского "Зенита". Два сезона подряд (2019/20 и 2020/21) Артем становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги (РПЛ).
В турецкой Суперлиге "Адана Демирспор" идет в группе лидеров, набрав в 9 матчах 18 очков. Столько же баллов в своем активе имеют "Бешикташ" и "Коньяспор". 15 октября "Демирспор" в гостях сыграет с клубом "Касымпаша".
Турецкий журналист: Дзюба был разочарован после подписания контракта с "Адана Демирспор"
Турецкий журналист Мехмет Озджан прокомментировал игру российского нападающего "Адана Демирспор" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Адана Демирспор"