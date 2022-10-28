"За новостями футбола, как и других видов спорта, в странах, признанных недружественными, не слежу, считаю это пустой тратой времени. Смотреть надо наши первенства и чемпионаты, а также международные состязания, где выступают наши атлеты под своими флагом, гербом и гимном", - цитирует Терюшкова "Матч ТВ".
Черчесов в декабре прошлого года возглавил венгерский "Ференцварош", с которым оформил золотой дубль, выиграв чемпионат Венгрии и Кубок Венгрии. В этом сезоне его команда так же идет на первом месте в чемпионате. Кроме того, "Ференцварош" досрочно гарантировал себе выход в 1/8 Лиги Европы, заняв 1-е место в группе с "Монако", "Трабзонспором" и "Црвеной Звездой".
До этого специалист тренировал сборную России, польскую "Легию", "Динамо", "Амкар", "Ахмат" и "Спартак".
Терюшков - об успехах Черчесова в "Ференцвароше": за новостями футбола в недружественных странах не слежу
Бывший член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что не интересуется работой Станислава Черчесова в "Ференцвароше".
Фото: ФК "Ференцварош"