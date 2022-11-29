"Первый спорт": глава Украинской ассоциации футбола Павелко арестован на два месяца

Главу Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко арестовали на два месяца по обвинению в хищениях из госбюджета.

Фото: УНИАН

Глава Украинской ассоциации футбола Павелко арестован на два месяца: его обвиняют в хищениях из госбюджета страны при строительстве завода, на котором должны были производить искусственный газон.



Ранее Андрей Павелко сообщал о том, что Украина будет требовать исключения России из УЕФА и ФИФА. До этого Павелко рекомендовал руководству Российского футбольного союза обстоятельнее задуматься о переходе из УЕФА в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию), а еще позднее объявлял о том, что его ассоциация всеми способами пытается не допустить сборную России к участию в жеребьевке ЧЕ-2024, что в итоге потом и произошло – Россия не принимала участие в жеребьевке ближайшего чемпионата Европы по футболу.



Источник: телеграм-канал "Первый спорт"