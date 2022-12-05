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Узбекский вингер "Аль-Насра" Машарипов: отдам 7-й номер Роналду, если он перейдет к нам

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Полузащитник "Аль-Насра" Жалолиддин Машарипов рассказал, что готов уступить свой номер Криштиану Роналду, если он станет его одноклубником.
Фото: Getty Images
"У "Аль-Насра" не просто много денег, их очень много. Я слышал, что клуб предложил контракт Криштиану Роналду. Мы будем рады, если он возьмёт 7-й номер. 7-й номер у Машарипова заберёт Роналду, а не какой-то другой игрок", - сказал Машарипов.

Ранее появилась информация, что с 1 января Криштиану Роналду станет игроком "Аль-Насра", выступающего в чемпионате Саудовской Аравии. Сообщалось, что саудовцы предложили португальцу контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 млн евро за сезон.

Напомним, перед началом чемпионата мира о расторжении контракта с Роналду объявил "Манчестер Юнайтед", в который форвард вернулся летом прошлого года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Криштиану в 20 млн евро. В этом году ему исполнилось 37 лет

Источник: championat.asia


Роналду
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