Узбекский вингер "Аль-Насра" Машарипов: отдам 7-й номер Роналду, если он перейдет к нам

Полузащитник "Аль-Насра" Жалолиддин Машарипов рассказал, что готов уступить свой номер Криштиану Роналду
, если он станет его одноклубником.
"У "Аль-Насра" не просто много денег, их очень много. Я слышал, что клуб предложил контракт Криштиану Роналду
. Мы будем рады, если он возьмёт 7-й номер. 7-й номер у Машарипова заберёт Роналду, а не какой-то другой игрок", - сказал Машарипов.
Ранее появилась информация, что с 1 января Криштиану Роналду станет игроком "Аль-Насра", выступающего в чемпионате Саудовской Аравии. Сообщалось, что саудовцы предложили португальцу контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 млн евро за сезон.
Напомним, перед началом чемпионата мира о расторжении контракта с Роналду объявил "Манчестер Юнайтед", в который форвард вернулся летом прошлого года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Криштиану в 20 млн евро. В этом году ему исполнилось 37 лет
Источник: championat.asia