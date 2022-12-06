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5-летний сын Кокорина: папа хороший футболист? Ну так, посерединке

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Майкл Кокорин, сын форварда "Ариса" Александра Кокорина, оценил футбольные навыки папы.
Фото: соцсети Александра Кокорина
- Чем занимается твой папа?

- Футболом.

- Он хороший футболист? Или так себе?

- Ну так. Посерединке.

- Ты смотришь его матчи?

- Я прям на них хожу! Интересно. Потому что там в кабинках попкорн есть.

- Так ты ради попкорна ходишь, а не ради папы?

- Нет, просто там очень шумно для меня, поэтому я хожу только на те матчи, где есть кабинки.

Напомним, Александр Кокорин с лета этого года на правах аренды выступает за кипрский "Арис". Он провел за клуб 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал две результативные передачи. Россиянин продолжает принадлежать "Фиорентине". Его арендное соглашение истекает в конце текущего сезона, а контракт с флорентийцами действует до лета 2024 года.

До этого Кокорин выступал за "Спартак", "Зенит", "Сочи", "Анжи" и "Динамо". В этом году ему исполнился 31 год. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кокорина в 800 тысяч евро.

Источник: Sport24


Кокорин Арис
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