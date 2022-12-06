5-летний сын Кокорина: папа хороший футболист? Ну так, посерединке

Майкл Кокорин
, сын форварда "Ариса" Александра Кокорина, оценил футбольные навыки папы.
- Чем занимается твой папа?
- Футболом.- Он хороший футболист? Или так себе?
- Ну так. Посерединке.- Ты смотришь его матчи?
- Я прям на них хожу! Интересно. Потому что там в кабинках попкорн есть.- Так ты ради попкорна ходишь, а не ради папы?
- Нет, просто там очень шумно для меня, поэтому я хожу только на те матчи, где есть кабинки.
Напомним, Александр Кокорин
с лета этого года на правах аренды выступает за кипрский "Арис". Он провел за клуб 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал две результативные передачи. Россиянин продолжает принадлежать "Фиорентине". Его арендное соглашение истекает в конце текущего сезона, а контракт с флорентийцами действует до лета 2024 года.
До этого Кокорин выступал за "Спартак
", "Зенит
", "Сочи", "Анжи" и "Динамо
". В этом году ему исполнился 31 год. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кокорина в 800 тысяч евро.
Источник: Sport24