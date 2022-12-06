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Канчельскис: Кокорин профукал свою судьбу. Не достиг результатов из-за своей глупости

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что Александр Кокорин упустил возможность достичь большего в футболе.
Фото: Getty Images
Напомним, ранее Кокорин в ответ на критику со стороны Канчельскиса заявил, что последний - очередной эксперт, которому платят деньги за эфиры, на которых он должен сказать что-то плохое.

"Я ни копейки за эфиры не получал. На "Дом-2" я не хожу. Маленький мальчик, который мог достичь результатов, но не смог из-за своей глупости. Достигни он чего-то большого — тогда можно с ним разговаривать. Я желал ему всего хорошего. Но свою судьбу он профукал. Это его проблемы", - приводит слова Канчельскиса "СЭ".

Кокорин в летнее трансферное окно перешел в кипрский "Арис" на правах аренды до конца сезона. Там россиянин провел 10 матчей, отличившись пятью голами и двумя голевыми передачами. Он продолжает принадлежать "Фиорентине", контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.


Канчельскис Кокорин
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