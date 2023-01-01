"Молюсь за Пеле. Надеюсь, он обрел покой", - цитирует Хиддинка "СЭ".
Напомним, в четверг, 29 декабря, в бразильской больнице скончался Пеле. В последнее время легендарный футболист боролся с онкологией. Недавно появилась информация, что химиотерапия перестала ему помогать. В октябре этого года Пеле исполнилось 82 года.
В ходе футбольной карьеры Пеле выступал за "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". На его счету 77 голов в 92 матчах за сборную Бразилии. Пеле является единственным футболистом, который трижды становился чемпионом мира.
Хиддинк: молюсь за Пеле. Надеюсь, он обрел покой
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал кончину Пеле.
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