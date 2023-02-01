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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.5X 3.7П2 1.82

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
3 - 1 3 1
Труа2 тайм
П1 1.01X 19.5П2 170
Реймс
4 - 2 4 2
Лорьян2 тайм
Нант
0 - 1 0 1
Марсель2 тайм
П1 50X 6.6П2 1.14
Лилль
0 - 0 0 0
Клермон2 тайм
Анже
1 - 1 1 1
Аяччо2 тайм
П1 4.4X 1.51П2 6.2
Лион
23:00
БрестНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8
Ланс
23:00
НиццаНе начат
П1 1.83X 3.5П2 4.8
Монако
23:00
ОсерНе начат
П1 1.35X 5.6П2 8.6
Монпелье
23:00
ПСЖНе начат
П1 8.8X 6П2 1.32
Ренн
23:00
СтрасбургНе начат
П1 1.58X 4.1П2 6
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Петржела: Кокорин – талантливый дурак. Ума у него мало, но он точно не неудачник

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об Александре Кокорине, который выступает на правах аренды за кипрский "Арис".
Фото: Чемпионат.com
Кокорин – талантливый дурак, я даже не знаю, что можно про него сказать. Кокорин — это Кокорин, ума у него мало. Но точно нельзя сказать, что он неудачник. Сколько игроков из России играют в Италии? Сам виноват, что карьеру закопал своими поступками, ведь мог бы поиграть еще в Европе. У него дар от бога, а он им не воспользовался, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Сегодня на ютуб-канале "Суперлига" вышло интервью с российским нападающим Александром Кокориным, которое уже разошлось на цитаты. Александр поделился несколькими громкими утверждениями, в том числе о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме".

Сейчас Кокорин вполне успешно и результативно играет за кипрский "Арис" на правах годичной аренды из итальянской "Фиорентины", которой он принадлежит до сих пор. До "Фиорентины" Александр Кокорин выступал за московский "Спартак" и еще несколько российских клубов, а также успел пережить тюремное заключение.


Петржела Кокорин
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