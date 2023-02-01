– Кокорин – талантливый дурак, я даже не знаю, что можно про него сказать. Кокорин — это Кокорин, ума у него мало. Но точно нельзя сказать, что он неудачник. Сколько игроков из России играют в Италии? Сам виноват, что карьеру закопал своими поступками, ведь мог бы поиграть еще в Европе. У него дар от бога, а он им не воспользовался, – цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Сегодня на ютуб-канале "Суперлига" вышло интервью с российским нападающим Александром Кокориным, которое уже разошлось на цитаты. Александр поделился несколькими громкими утверждениями, в том числе о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме".
Сейчас Кокорин вполне успешно и результативно играет за кипрский "Арис" на правах годичной аренды из итальянской "Фиорентины", которой он принадлежит до сих пор. До "Фиорентины" Александр Кокорин выступал за московский "Спартак" и еще несколько российских клубов, а также успел пережить тюремное заключение.
Петржела: Кокорин – талантливый дурак. Ума у него мало, но он точно не неудачник
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об Александре Кокорине, который выступает на правах аренды за кипрский "Арис".
Фото: Чемпионат.com