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Петржела: у Черчесова нет будущего в Европе, потому что он россиянин

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что наставника "Ференцвароша" Станислава Черчесова не позовут в другой европейский клуб.
Фото: ФК "Ференцварош"
"Может ли Черчесов возглавить большой европейский клуб? Нет. Из-за нестабильной мировой ситуации у Черчесова нет будущего в Европе. Потому что он россиянин. Венгрия проявляет лояльность к России, поэтому Черчесова не увольняют", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Напомним, Станислав Черчесов с декабря 2021 года возглавляет венгерский "Ференцварош". Под его руководством команда в прошлом сезоне оформила золотой дубль, победив в чемпионате и Кубке Венгрии.

В нынешнем сезоне "Ференцварош" лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии после 19 туров, оторвавшись от ближайшего преследователя на 14 очков. Кроме того, команда Станислава Черчесова вышла в 1/8 Лиги Европы.


Петржела Черчесов
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