Российский футбольный союз постарается запланировать эти матчи на мартовское окно для сборных.
– РФС ведет переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается, – приводит ответ пресс-службы РФС Metaratings.
Напомним, российские клубы и национальная сборная отстранены от участия в международных соревнованиях после начала СВО на Украине. Команда Валерия Карпина в прошлом году сыграла три товарищеских встречи. Россияне обыграли Киргизию со счетом 2:1. Два предыдущих матча с Таджикистаном и Узбекистаном завершились безголевыми ничьими.
РФС: Сборная России может сыграть контрольные матчи с топ-клубами Бразилии
В РФС подтвердили, что национальная команда России может провести товарищеские игры с сильнейшими командами чемпионата Бразилии.
Фото: РФС