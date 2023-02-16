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Широков – о товарищеском матче с Ираном: нам надо реванш взять, мотивация должна быть хорошей

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Экс-хавбек сборной России и "Зенита" Роман Широков отреагировал на информацию о проведении контрольного матча между сборными Ирана и России в третьей декаде марта.
Фото: РФС
– Мы давно играли с Ираном в Абу-Даби и проиграли им 0:1, пропустили на 90-й минуте. Отличный соперник, нам надо реванш взять. Вообще супер, что игра будет в Тегеране на 78-тысячном стадионе – как я понимаю, мы там еще ни разу не были. Надо расширять кругозор. Иран играл на ЧМ-2022, поэтому на участника чемпионата мира нашей сборной можно по-другому настроиться. В свете последних не совсем удачных матчей мотивация должна быть хорошей, – приводит слова Широкова "Чемпионат".

Сегодня стало известно, что команда Валерия Карпина проведет свой четвертый товарищеский матч после отстранения от официальных международных турниров. Игра со сборной Ирана состоится ориентировочно 22-23 марта в Тегеране на крупнейшем стадионе страны, вмещающем 78 тысяч зрителей.

На завершившемся в декабре чемпионате мира в Катаре иранцы не сумели выйти из группы. Команда Карлуша Кейруша одержала единственную победу над Уэльсом (2:0). По окончании мундиаля португальский специалист покинул сборную.


Сборная России Широков Сборная Ирана
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