– Иран был на чемпионате мира, поэтому в футбольном плане это нормальный соперник. Собраться, сыграть. Единственное, какие-то выводы делать по этому матчу бесполезно. Потому что мы играли в том году три матча, и что, кто-то их помнит, эти игры? Причем по результатам сыграли очень плохо. Здесь соберутся, опять, наверное, сделают расширенный список. Дзюбу вряд ли вызовут. Что сейчас это ворошить? Слава богу, Артем нашел команду. Хорошо, что "Локомотив", – приводит слова Мостового Metaratings.
Сегодня стало известно, что команда Валерия Карпина проведет свой четвертый товарищеский матч после отстранения от официальных международных турниров. Игра со сборной Ирана состоится ориентировочно 22-23 марта в Тегеране на крупнейшем стадионе страны "Азади" вместимостью 78 тысяч зрителей.
На завершившемся в декабре чемпионате мира в Катаре иранцам не удалось пробиться в плей-офф. Команда Карлуша Кейруша одержала единственную победу над Уэльсом (2:0) и с тремя очками финишировала на третьей позиции.
Мостовой – о товарищеском матче с Ираном: наверное, опять сделают расширенный список. Дзюбу вряд ли вызовут
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможное проведение контрольного матча между сборными Ирана и России в Тегеране.
Фото: Globall Look Press