Один из подписчиков Кокорина в социальных сетях упрекнул футболиста в том, что в ответ на замечания о плохой игре он ссылается на свое финансовое благополучие.
"На это не надо ссылаться, это факты. Я на них не ссылаюсь, это тебя тревожит. Я оставил огромный след, раз ты мне пишешь тут, ходишь ты с голыми карманами и уйдешь так же", – ответил Кокорин.
Другой пользователь назвал Кокорина пижоном и заявил, что он так и не стал звездой. "Я родился ей", - написал в ответ Кокорин.
Напомним, с лета прошлого года форвард на правах аренды выступает за кипрский "Арис". В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Кипра, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Кокорин - подписчику: я родился звездой и оставил огромный след, а ты ходишь с голыми карманами
Форвард "Ариса" Александр Кокорин ответил на комментарии подписчиков в социальных сетях.
Фото: ФК "Арис"