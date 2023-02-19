"У кого-то новогодние праздники еще не закончились, видимо", - цитирует Бердышева "Р-Спорт".
Ранее в средствах массовой информации прошел слух, что форвард сборной России Кокорин хочет получить гражданство Кипра.
Александр Кокорин выступает за "Арис" с лета прошлого года на правах аренды. Права на 31-летнего игрока до сих пор принадлежат итальянской "Фиорентине". Вчера, 18 февраля, Кокорин забил свой 9 гол в этом сезоне и вышел на второе место среди бомбардиров чемпионата Кипра. В его активе также числится 4 голевые передачи в 19 сыгранных матчах за клуб.
Агент Кокорина - об информации по смене игроком гражданства: у кого-то еще не закончились новогодние праздники
Агент нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина Тимофей Бердышев прокомментировал информацию о планах по смене российским футболистом гражданства.
Фото: ФК "Арис"