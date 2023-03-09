Встреча состоится 26 марта в Северной столице. Ранее в качестве места проведения планировался стадион "Фишт" в Сочи.
Напомним, 23 марта команда Валерия Карпина откроет двухматчевую серию товарищеских встреч в Тегеране поединком со сборной Ирана. Ранее тренерский штаб национальной дружины анонсировал расширенный список из 41 футболиста. В него вошли легионеры - полузащитники "Монако" и "Торино" Александр Головин и Алексей Миранчук. В перечне вызванных на мартовский сбор игроков отсутствует автор хет-трика в ворота "Ростова" Артем Дзюба. По слухам, у новичка "Локомотива" конфликт с главным тренером национальной команды.
Источник: "СЭ"
"СЭ": товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге
Стала известна дата и место проведения контрольного матча между сборными России и Ирака.
Фото: РФС