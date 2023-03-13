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Мостовой – о турнире CAFA: наши конкуренты такие же, кому забить не могли осенью. Пока не верю, что нас вернут

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на возможное участие команды Валерия Карпина в чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации.
Фото: "Чемпионат"
– В данной ситуации соперников нам выбирать не приходится. Наши конкуренты такие же, кому забить не могли осенью. Играем с теми, кто соглашается. Можно ли сказать, что снимается изоляция с российского футбола? Пока не верю, что нас вернут на мировую арену, – цитирует Мостового Sport24.

13 марта стало известно, что сборная России под руководством Валерия Карпина может принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Турнир состоится в конце июня в столице Киргизии Бишкеке и столице Узбекистана Такшкенте. Участие в нем, помимо принимающих турнир национальных сборных, подтвердили команды Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Туркменистана и Узбекистана. Все они являются членами CAFA. Также в соревновании ожидается выступление приглашенных сборных России и Таиланда.


Сборная России Мостовой
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