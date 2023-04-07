- Удивлён ли уходом Кержакова из кипрской "Кармиотиссы"? Я больше удивился, когда он вообще туда пошёл, потому что я даже не знаю эту лигу. Никаких предпосылок не было, ничего не говорили. Мы с Кержаковым давно не общались, месяца три-четыре, наверное. С назначением я его не поздравлял, после увольнения тоже соболезнований не высказывал. Когда встретимся с ним и пообщаемся, обсудим всё это. А так — было и было.
Александр Кержаков, ранее работавший в России главным тренером томской "Томи" и "Пари Нижний Новгород", зимой 2023 года возглавил кипрский клуб "Кармиотисса", который боролся за выживание в высшем дивизионе национального первенства. Российский специалист проработал на должности наставника киприотов лишь несколько месяцев, после чего покинул клуб. Под его руководством "Кармиотисса" провела семь матчей, в которых лишь два раза праздновала победу. О дальнейших планах бывшего форварда сборной России и санкт-петербургского "Зенита" ничего неизвестно. Андрей Аршавин работает в "Зените" заместителем генерального директора. Ранее Кержаков и Аршавин вместе играли за сине-бело-голубых. Общественность широко знакома с празднованием футболистов, когда они кувыркаются друг через друга.
Источник: Sport24
Аршавин - о работе Кержакова в "Кармиотиссе": было и было. Мы с Александром давно не общались
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера "Кармиотиссы".
Фото: РПЛ